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    HaberlerEgeTebrik mesajı
    10.09.2019 - 04:35

    Tebrik mesajı

    Tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’in kurtuluşunun 97. yıldönümünü gönderdiği tebrik telgrafı ile kutladı.

    VALİ AYYILDIZ VE BAŞKAN SOYER’E TELGRAF

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü gönderdiği telgrafla kutladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
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    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
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