Tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’in kurtuluşunun 97. yıldönümünü gönderdiği tebrik telgrafı ile kutladı.

VALİ AYYILDIZ VE BAŞKAN SOYER’E TELGRAF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü gönderdiği telgrafla kutladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tebrik telgrafı gönderdi.