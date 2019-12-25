‘Tecrübe, teknoloji kadar önem taşıyor’

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar” dedi.

25 bin ameliyat



Türkiye’de yılda 50-100 bin arasında lasik ameliyatı yapıldığı bilgisini veren Kaşkaloğlu, şunları söyledi: “Kişisel olarak 25 yılda 25 binden fazla ameliyat yaptım. Bu tür ameliyatlar zorunlu değil, kişinin istemesi lazım. Türkiye’deki yaşam şartları daha farklı. Yurtdışındaki hastalar, dalış yapmak dağa tırmanmak gibi sportif faaliyetleri daha rahat gerçekleştirmek için ameliyat olmak istiyor. Türkiye’deki hastalar ise gözlükten kurtulmak istiyor. Ameliyat sayesinde gözlük takmıyor, gözlüğün dezavantajlarını yaşamıyor, gözlüğünü aramak ve kaybetme derdi kalmıyor. Bu işlevsel bir ameliyat ve psikolojik anlamda da olumlu etkileri var.”

Kuruldukları 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdüklerini belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bugün Kaşkaloğlu markasının ülke sınırlarını aşarak yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka olması, bizim için en büyük ödüldür” dedi.