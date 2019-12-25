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    HaberlerEge Haberleri ‘Tecrübe, teknoloji kadar önem taşıyor’
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    25.12.2019 - 01:33 |

    ‘Tecrübe, teknoloji kadar önem taşıyor’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin sektör açısından olumlu olduğunu ve bu teknolojiyi doğru kullanan hekimlerin tercih edildiğini söyledi.İzmir’de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı.

    ‘Tecrübe, teknoloji kadar önem taşıyor’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar” dedi.

    25 bin ameliyat

    Türkiye’de yılda 50-100 bin arasında lasik ameliyatı yapıldığı bilgisini veren Kaşkaloğlu, şunları söyledi: “Kişisel olarak 25 yılda 25 binden fazla ameliyat yaptım. Bu tür ameliyatlar zorunlu değil, kişinin istemesi lazım. Türkiye’deki yaşam şartları daha farklı. Yurtdışındaki hastalar, dalış yapmak dağa tırmanmak gibi sportif faaliyetleri daha rahat gerçekleştirmek için ameliyat olmak istiyor. Türkiye’deki hastalar ise gözlükten kurtulmak istiyor. Ameliyat sayesinde gözlük takmıyor, gözlüğün dezavantajlarını yaşamıyor, gözlüğünü aramak ve kaybetme derdi kalmıyor. Bu işlevsel bir ameliyat ve psikolojik anlamda da olumlu etkileri var.”

    Kuruldukları 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdüklerini belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bugün Kaşkaloğlu markasının ülke sınırlarını aşarak yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka olması, bizim için en büyük ödüldür” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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