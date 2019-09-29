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    HaberlerEgeTecrübelerini Paris’te anlattı
    29.09.2019 - 07:50 |

    Tecrübelerini Paris’te anlattı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris’te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi’nde (ESCRS) gerçekleştirdiği sunumla yurtdışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı.

    Tecrübelerini Paris’te anlattı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris’te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi’nde (ESCRS) gerçekleştirdiği sunumla yurtdışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı. Femtosaniye lazer teknolojilerindeki gelişmeler hakkında, yurtdışındaki meslektaşlarıyla ayrıntılı bilgiler paylaştığını belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Femtosaniye lasik yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları çok hassas şekilde düzeltilebiliyor” dedi.

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