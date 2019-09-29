29.09.2019 - 07:50 |
Tecrübelerini Paris’te anlattı
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris’te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi’nde (ESCRS) gerçekleştirdiği sunumla yurtdışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris’te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi’nde (ESCRS) gerçekleştirdiği sunumla yurtdışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı. Femtosaniye lazer teknolojilerindeki gelişmeler hakkında, yurtdışındaki meslektaşlarıyla ayrıntılı bilgiler paylaştığını belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Femtosaniye lasik yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları çok hassas şekilde düzeltilebiliyor” dedi.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.