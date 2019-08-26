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    HaberlerEge Tedavide en önemli süreç inanmak
    26.08.2019 - 07:50

    Tedavide en önemli süreç inanmak

    17 yıllık eczacı Özgül Rezan Celepci, son yıllarda yaygınlaşan bütüncül tıp uygulamarıyla ilgili bilgi verdi.

    Tedavide en önemli süreç inanmak

    Hastaların gördükleri tedaviye ek olarak uzman kişilere başvurup bütüncül tıp uygulamalarından da faydalanabileceğini belirten Celepci, “Aromaterapi ve homeopati gibi bütüncül tıp tedavi yöntemleri yüz yıllardır kullanılıyor. Egzama, sedef gibi bağışıklık sistemi ile ilgili çözümü zor hastalıklarda farklı şifa yöntemleri var. Bitkiler, mineraller ve çeşitli organik yağlar kullanılıyor. Bütüncül tedaviler kişilerin inanması ve doğru bir şekilde uygulamasıyla çok daha iyi sonuçlar veriyor. Kişinin frekansı, düşünceleri ve yaşam enerjisi ile ilgili olan homeopati ile acil tedaviye ihtiyacı olanlarda hızlı sonuçlar alıyoruz, kişilerin vücudunda eksilen minerallerle yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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