Tek amacımız güçlü kadın

Bu yıl ilk kez düzenlenen Web Firmam Dijital Ödülleri kapsamında, Ege’de Kadın İstihdamını En Çok Destekleyen Sivil Toplum Örgütü Ödülü’ne, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) layık görüldü. Dernek adına ödülü alan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “2008 yılından beri kadının iş yaşamında daha da güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız bu ödüller daha fazla çalışmak içim motivasyonumuzu artırıyor. Bütün üyelerimizin bu ödülde ayrı ayrı emekleri var. Ülkemizde yeni girişimci kadınlar olsun diye pek çok projeye imza attık. Bizim tek bir derdimiz kadının güçlenmesi” dedi.