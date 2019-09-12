12.09.2019 - 07:50
Tek amacımız güçlü kadın
Bu yıl ilk kez düzenlenen Web Firmam Dijital Ödülleri kapsamında, Ege’de Kadın İstihdamını En Çok Destekleyen Sivil Toplum Örgütü Ödülü’ne, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) layık görüldü.
Bu yıl ilk kez düzenlenen Web Firmam Dijital Ödülleri kapsamında, Ege’de Kadın İstihdamını En Çok Destekleyen Sivil Toplum Örgütü Ödülü’ne, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) layık görüldü. Dernek adına ödülü alan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “2008 yılından beri kadının iş yaşamında daha da güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız bu ödüller daha fazla çalışmak içim motivasyonumuzu artırıyor. Bütün üyelerimizin bu ödülde ayrı ayrı emekleri var. Ülkemizde yeni girişimci kadınlar olsun diye pek çok projeye imza attık. Bizim tek bir derdimiz kadının güçlenmesi” dedi.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.