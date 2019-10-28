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    HaberlerEgeTek bir çöp bırakmadılar
    28.10.2019 - 07:50 |

    Tek bir çöp bırakmadılar

    Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ‘Eco Team’ grubu, Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı çıkışından itibaren 2 kilometrelik güzergahta çevre temizliği yaptı.

    Tek bir çöp bırakmadılar

    Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ‘Eco Team’ grubu, Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı çıkışından itibaren 2 kilometrelik güzergahta çevre temizliği yaptı. Çöpler arasında bebek bezi, kağıt mendil ve su şişelerinin fazlalığı dikkat çekti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği çalışma süresince bir ambulans da hazır bekletildi. Temizliğin ardından öğrencilere öğle yemeği ikram edildi. Çevre gönüllüsü öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sizin gibi pırıl pırıl gençleri tanıdığım için çok mutlu oldum. Bizler de sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız” dedi.

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