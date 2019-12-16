Tek çatı altında tanı ve tedavi

HİZMETE açtığı onkoloji merkeziyle beyin tümörlerinin ışın tedavisinde kullanılan gamma knife cihazını devreye sokan Kent Hastanesi, tüm beyin hastalıklarının tanı ve tedavilerini aynı çatı altında toplamış oldu. Kent Onkoloji Merkezi ile beyin hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerinde fark yarattıklarını belirten Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Beyin tümörlerinin tedavisinde değişen süreçlerde beyin cerrahı, medikal ve radyasyon onkoloğun yanı sıra sadece beyin kanserlerinde kullanılan bir ışınlama cihazı olan gamma knife’a ihtiyaç duyuluyor. Beyin hastalıklarının ilaç, cerrahi, girişimsel ve ışın tedavisi yöntemlerinin tümünü uygularken, bu hizmetlere tek çatı altında ulaşabilmek hastalara müthiş konfor sağlıyor. Hedefimiz özellikle beyin kanserlerinde Türkiye’nin referans merkezi olmak” diye konuştu.