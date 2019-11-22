‘Tek düşüncemiz şampiyonluk’

Manisa FK’nın sağ kanattaki etkili ismi Mehmet Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Taraftarların desteğiyle Amed Sportif Faaliyetler maçını kayıpsız geçeceklerine inandıklarını söyleyen Yılmaz, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah bu hafta sonu da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bu takımda herkesin tek düşüncesi var, bu da şampiyonluk sevincini yaşamak. Buraya herkes şampiyonluk yaşamaya ve güzel anılar biriktirmeye geldi. Ben sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.