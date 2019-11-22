BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27 ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Tek düşüncemiz şampiyonluk’
    23.11.2019 - 00:00 |

    ‘Tek düşüncemiz şampiyonluk’

    Manisa FK’nın sağ kanattaki etkili ismi Mehmet Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Taraftarların desteğiyle Amed Sportif Faaliyetler maçını kayıpsız geçeceklerine inandıklarını söyleyen Yılmaz, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah bu hafta sonu da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bu takımda herkesin tek düşüncesi var, bu da şampiyonluk sevincini yaşamak. Buraya herkes şampiyonluk yaşamaya ve güzel anılar biriktirmeye geldi. Ben sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
    daha fazla video için
    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti' iddiası

    'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti' iddiası

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Sıradaki Haber