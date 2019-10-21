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    HaberlerEgeTek eksik görme engelli sekreter
    21.10.2019 - 01:19 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Tek eksik görme engelli sekreter

    Tek eksik görme engelli sekreter

    Menemen Belediyesi’ne ait Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe’de başvuru olması halinde bir görme engelliye sekreter olarak iş verilebileceği belirtildi.

    Menemen’de engelli bireylerin eğitimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe, hem engelli hem de engelsiz vatandaşlar için bir kaynaşma noktası haline geldi. Beşi engelli toplam 12 personelin istihdam edildiği merkezde hem engelli ailelerine hem de kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini söyleyen Menemen Belediyesi Emiralem Şube Sorumlusu Ali Evgi, “Temel amacımız engellilerle bir kaynaştırma merkezi olmasını sağlamak. Çocuklar ve gençler için müzik kursları ve bilim atölyesi düzenledik. Burada tüm engelleri kaldırmak istiyoruz” dedi.

    Müşteriler mutlu

    Merkezde hem sosyal hizmet hem çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Hande Sençer de bir otizmli, bir işitme, bir zihinsel ve iki ortopedik engellinin çalıştığı Çilek Kafe’de çalışan sayısını artırmak istediklerini belirtti, “Merkezde sadece görme engelli bir çalışan yok. Henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Yapıldığı takdirde sekreter olarak iş verebileceğiz. Çalışma performansları açısından baktığımızda engelli personellerin diğer arkadaşlardan daha verimli olduklarını söyleyebiliriz. Bunu müşteri yorumlarından da anlıyoruz. Bu işi çok sahiplendiler. Dışarıda onlara böyle bir şans tanınmadığı için, burada canla başla çalışıyorlar. Özgüvenleri gibi, motor becerileri de destekleniyor” diye konuştu.

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