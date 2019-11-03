BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTek istediği kalacak yer
    03.11.2019 - 02:11 |

    Tek istediği kalacak yer

    İZMİR’de, ikinci eşinden ayrıldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle işinden de ayrılmak zorunda kalan ve kirasını ödeyemediği için evinden çıkarılan Özlem Bozkurt (35), hastane bahçesindeki bankta yaşam mücadelesi veriyor.

    Tek istediği kalacak yer

    Bir kadın olarak sokakta yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Bozkurt, “Çalmadığım kapı kalmadı. Kadın sığınma evi için form doldurdum. ‘Yer yok’, dediler. Karakola, belediyeye, kaymakamlığa gittim, yardım istedim. Sonuç alamadım. Bekleyecek zamanım yok. Evim, bank oldu. Hastanenin tuvaletinde saçımı yıkıyorum. Askıda ekmek alıp karnımı doyuruyorum. Bulaşık ya da temizlik işinde çalışırım. Bana birileri baksın demiyorum. Tek odalı bir evim olsa iş bulur, çalışırım. Ekmek dışında bir şey yediğim yok. Ama şimdi sağlığım yerinde. Çalışmak istiyorum” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Sıradaki Haber