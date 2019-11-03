Tek istediği kalacak yer

Bir kadın olarak sokakta yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Bozkurt, “Çalmadığım kapı kalmadı. Kadın sığınma evi için form doldurdum. ‘Yer yok’, dediler. Karakola, belediyeye, kaymakamlığa gittim, yardım istedim. Sonuç alamadım. Bekleyecek zamanım yok. Evim, bank oldu. Hastanenin tuvaletinde saçımı yıkıyorum. Askıda ekmek alıp karnımı doyuruyorum. Bulaşık ya da temizlik işinde çalışırım. Bana birileri baksın demiyorum. Tek odalı bir evim olsa iş bulur, çalışırım. Ekmek dışında bir şey yediğim yok. Ama şimdi sağlığım yerinde. Çalışmak istiyorum” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA