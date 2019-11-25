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    Haberler Ege HaberleriTek seansta iki ameliyat
    26.11.2019 - 00:05 |

    Tek seansta iki ameliyat

    Tek seansta iki ameliyat

    İZMİR’de yaşayan 53 yaşındaki Mürvet Aydın, Kent Hastanesi’nde, iki ayrı ekip tarafından tek seansta eş zamanlı olarak ameliyat edildi. Aydın’a, 2017’de rahim kanseri tanısı koyuldu. Tümör nedeniyle rahmi ve yumurtalıkları alınan Aydın, tedaviden yaklaşık 9 ay sonra göbek fıtığı ameliyatı da olmak zorunda kaldı. Ancak zaman zaman çektiği karın ağrıları şiddetlenince tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerde metastazlar ve karın zarında çok sayıda tümör saptandı.

    Sağlığına kavuştu

    Kent Onkoloji Merkezi’nde Prof. Dr. Cem Terzi tarafından değerlendirilen Aydın, önce karaciğer cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. En büyükleri 3 ve 2 santimetre çapında toplam 6 metastatik lezyonun temizlenmesinin ardından bu kez ameliyatı Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Coşan Terek ve Op. Dr. Mustafa Göztok’tan oluşan ekip devraldı. Operasyonun yaklaşık 11.5 seans sürdüğünü belirten Prof. Dr. Terzi, “Önce karaciğer cerrahi ekibi karaciğerdeki metastazları temizledi, ardından biz ameliyatı devraldık. Karın içine ve karın zarına yayılan kanser temizlendi. Bir gece yoğun bakımda yatan hastamızı bir hafta sonra taburcu ettik” dedi. Sağlığına kavuşan Aydın da, doktorlara teşekkür etti. l DHA

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