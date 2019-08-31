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    HaberlerEgeTekne dolmuşlarla yolculuk ilgi görüyor
    31.08.2019 - 02:36

    Tekne dolmuşlarla yolculuk ilgi görüyor

    Tekne dolmuşlarla yolculuk ilgi görüyor

    MARMARİS’te trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon-İçmeler-Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Yerli-yabancı turistler, zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yaklaşık 45 dakika süren yolculukta hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.
    l ALİ GÜNDOĞAN DHA

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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