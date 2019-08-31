31.08.2019 - 02:36
Tekne dolmuşlarla yolculuk ilgi görüyor
MARMARİS’te trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon-İçmeler-Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Yerli-yabancı turistler, zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yaklaşık 45 dakika süren yolculukta hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.
l ALİ GÜNDOĞAN DHA
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