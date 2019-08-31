Tekne dolmuşlarla yolculuk ilgi görüyor

MARMARİS’te trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon-İçmeler-Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Yerli-yabancı turistler, zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yaklaşık 45 dakika süren yolculukta hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor.

l ALİ GÜNDOĞAN DHA