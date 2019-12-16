Teknoloji yardımıyla farkındalık yarattılar

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ kampanyasına, Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri de ‘QR Kod Projesi’ ile destek verdi. Proje kapsamında, derslik kapılarına QR kodlu kağıtlar yapıştırıldı ve cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı.

Ayrımcılık dersi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, “İzmir’de sadece Yaşar Üniversitesi’nde açılan ‘Ayrımcılık’ dersi kapsamında kampanyaya destek veren öğrenciler, kampüsün açık ve kapalı alanlarına astıkları turuncu bilgi notları, yemekhanede dağıttıkları turuncu peçeteler, kitaplar, balonlar ve duvara yazdıkları yazılar ile tüm kampüsü farkındalığa davet etti” dedi.