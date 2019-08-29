Teknolojinin Ege’deki üssü

Teknopark İzmir, ülke ekonomisine büyük katkı koydu. 600 milyon lira ciro, 60 milyon dolarlık dışsatım yaptıklarını belirten Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Yükte hafif, pahada ağır ürünler üretiyoruz” dedi.

Türkiye’nin dördüncü, Ege Bölgesi’nin ise ilk teknoparkı olan tesisin İYTE Kampüsü içerisinde 2004’te faaliyete başladığını belirten Baran, “154 Ar-Ge firması var. Tam zamanlı bin 50 Ar-Ge personeli çalışıyor. Yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre gibi farklı sektörlere yönelik çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Eğitim ve danışmanlık

Firmaların önemli bir kısmının İYTE akademisyenleri ya da lisans öğrencileri tarafından kurulduğuna dikkat çeken Baran, “Avrupa Birliği’nden aldığımız 3 milyon euro ile İzmir bölgesindeki yüksek teknoloji firmalarının markalaşmasına yönelik eğitim projelerimiz sürüyor. Genç girişimcilerin kendi yüksek teknoloji üreten şirketlerini kurması ve faaliyetlerini sürdürmesi için de danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Üç yeni üretim tesisi

Son 8 ayda tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 15 arttığını ifade eden Baran, “Biri savunma sanayisi, biri yenilenebilir enerji sistemleri, biri de üretimde faaliyet gösterecek üç yeni bina yapılacak. Böylece teknopark yüzde 30-35 oranında büyüyecek. Yaklaşık bin 500 civarında çalışana ulaşacağız” dedi.