26.01.2020 - 00:04 |
Tekstil ürünleri geri dönüşüme gidecek
2020 yılını, çevre yılı olarak ilan eden Bergama Belediyesi, tekstil atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve diğer atıklardan ayrı toplanabilmesi için ‘Tekstil Atıkları Protokolü’ imzaladı.
Şehrin muhtelif yerlerine önümüzdeki günlerde kumbaralar yerleştirilecek. Başkan Hakan Koştu, “Hem yaşadığımız çevreyi daha az kirletmeye özen göstereceğiz hem de geri dönüşüm sayesinde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.