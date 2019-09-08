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    HaberlerEgeTelefonum 24 saat açık
    08.09.2019 - 03:19

    Telefonum 24 saat açık

    2019-2020 eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin güvenlik ve huzuru için güvenlik toplantısı yapıldı.

    Telefonum 24 saat açık

    Toplantıda; Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, okul ve öğrenci güvenliği üzerine konuştu, okul yöneticilerinden ve okul aile birliği üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

    Kaymakam Çalışır, “Herhangi bir durumda benim telefonum 24 saat açık. Hiç çekinmeden arayabilirsiniz. Öneri ve görüşlerinize de açığım. Kaymakamlık makamının kapısı da sizlere her zaman açık. Çocuklarımızın güvenli ve huzurlu yetişmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbiri alacağız” dedi.

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