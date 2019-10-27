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    HaberlerEgeTema şiddet
    27.10.2019 - 02:08 |

    Tema şiddet

    Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yapılacak 3. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvurular başladı.

    Tema şiddet

    Başkan Abdül Batur, “Yarışma konusu bu yıl şiddet olarak belirlendi” diye konuştu.

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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