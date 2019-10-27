27.10.2019 - 02:08 |
Tema şiddet
Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yapılacak 3. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvurular başladı.
Başkan Abdül Batur, “Yarışma konusu bu yıl şiddet olarak belirlendi” diye konuştu.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.