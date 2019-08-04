Temiz İzmir hareketi başladı

Çiçek gibi bir İzmir için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede temizlik seferberliği başlattı. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek temizlik seferberliğini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattı. İzmir’in dünyanın hayranlık duyacağı bir kent olması için “önce temizlik” diyen Başkan Soyer, çevre temizliği bilinci oluşturmak için İzmirlilerle birlikte çöp topladı; yerleri süpürdü.

İzmir’in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarının altını çizen Soyer, “İzmir’in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olmasını istiyorsak kentimizi temiz tutmamız lazım. İzmir’e toz kondurmayacağız dedik. Bu heyecanla yola çıktık” dedi.