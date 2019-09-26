26.09.2019 - 02:27 |
Temizlik avcıları seferberlik yaptı
Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenleyen Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyelerinden oluşan temizlik avcıları, günübirlik ziyaretlerle adeta çöplüğe dönen piknik alanlarını temizledi. Şube Başkanı Psikolog İlknur Peder, “Toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir eğitim, duyarlılık seferberliği başlatmalıyız. Çevreye bırakılan çöplerin doğal yaşamda oluşturduğu tahribatın hayatımıza yansımasını anlatmalıyız” dedi.
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