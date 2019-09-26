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    HaberlerEgeTemizlik avcıları seferberlik yaptı
    26.09.2019 - 02:27 |

    Temizlik avcıları seferberlik yaptı

    Temizlik avcıları seferberlik yaptı

    Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenleyen Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyelerinden oluşan temizlik avcıları, günübirlik ziyaretlerle adeta çöplüğe dönen piknik alanlarını temizledi. Şube Başkanı Psikolog İlknur Peder, “Toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir eğitim, duyarlılık seferberliği başlatmalıyız. Çevreye bırakılan çöplerin doğal yaşamda oluşturduğu tahribatın hayatımıza yansımasını anlatmalıyız” dedi.

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