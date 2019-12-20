20.12.2019 - 00:01 |
Temizlik ekibi, bu kez Küçükçiğli’de
Çiğli Belediyesi ‘Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum’ ilkesiyle mahallelerde başlattığı temizlik çalışmalarını bu kez Küçükçiğli’ye taşıdı. Gönüllülerle birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Birlikte temizlik yapmak çok keyifli. Vatandaşımız da bize hem destek oluyor hem de bizzat çalışmalara katılıyor. Çevremize karşı duyarlı olma konusunda da farkındalık yaratıyoruz” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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