10.12.2019 - 00:03 |
Temizlik ekipleri görevinin başında
Temizlik hizmetlerinin aksamaması için özel stratejiler geliştiren Buca Belediyesi, temiz ve düzenli bir çevre için hizmet rotasını yeniden şekillendirdi, 40 kişilik özel ekiple çalışmalara başladı. Mevcut çalışma planına ve temizlik görevlerini yürüten personele ek olarak oluşturulan yeni temizlik ekibi, iki grup olarak hizmet vermeye başladı. Başkan Erhan Kılıç, “Yağmur çamur demeden ter döken arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.