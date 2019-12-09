Temizlik ekipleri görevinin başında

Temizlik hizmetlerinin aksamaması için özel stratejiler geliştiren Buca Belediyesi, temiz ve düzenli bir çevre için hizmet rotasını yeniden şekillendirdi, 40 kişilik özel ekiple çalışmalara başladı. Mevcut çalışma planına ve temizlik görevlerini yürüten personele ek olarak oluşturulan yeni temizlik ekibi, iki grup olarak hizmet vermeye başladı. Başkan Erhan Kılıç, “Yağmur çamur demeden ter döken arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.