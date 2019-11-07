Tenis bir kültürdür

Teniste vefa kavramının öneminden daha önce söz etmiştim. Kalemimi bir kez daha bu kavramın hakkını ve yerini bulması adına oynatmak istiyorum.

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Nikâh şahidim olan Süleyman Eryüksel’in babası rahmetli Bülent Eryüksel’den bahsedeceğim.

Tenisle 20’li yaşların başında tanışan Bülent Eryüksel, Kemeraltı’nda ticaretle uğraşan babasının aksine, devlet idaresine ilgi duyar ve bu ilgisini Ankara Siyasal’la taçlandırır. Farklı ilçelerde 5 yıl boyunca kaymakamlık yaptıktan sonra ise, babasının geçirdiği kalp krizi yaşamında kırılma anı olur. Babası artık ticarethaneyle ilgilenemeyecektir, görevinden istifa ederek baba mesleğinin başına geçer ve belki de bir stres atma yöntemi olarak hayatında yer etmeye başlayan tenis, kısa zamanda vazgeçilmezi olur.

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Dilerseniz Bülent Eryüksel’i, oğlu Süleyman Eryüksel’den dinleyelim: “Rahmetli babam tenisi hem çok sevdi hem de sevdirdi. Her gününü tenis kulüplerinde geçirir ve haftanın 5 günü kesin olarak tenis oynardı. Karşıyaka’da tenisle tanıştıktan sonra hobi olarak başlayan bu spor, onda bir tutkuya dönüştü. Zira sporu ve kulüplerdeki diyaloğu çok severdi. Ticaretteki ikili ilişkilerde yaşanan sorunları da gören bir insan olduğu için spor kulüplerinde insanların birbirinden kazık yemeyeceğini söylerdi.

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Veteran turnuvalarında kupalar kazandı. Tenis kulüplerinde de çok büyük izi kaldı. Tabii, bununla birlikte kardeşim Serhan’ı ve beni, tenisle hem tanıştırdı hem de bizlere bu sporu sevdirdi. Kardeşim, bu sevgi ve aile içi teşviklerle teklerde Türkiye ikinciliği, çiftlerde şampiyonluk gibi dereceler elde etti. Ben de bu sevgi sayesinde çok büyük raketlerle sahaya çıkma şansı elde ettim. Örneğin, 6 Grand Slam şampiyonluğuyla birlikte geçmiş yıllarda dünya çapında tenisin bir numarası olmayı başarmış Boris Becker’le 1981 yılında maça çıktım.

Almanya’da Golden Shoes isimli turnuvadaki bu maçta elbette kazanan Boris Becker oldu ama yenildiğim kişi hem turnuvanın şampiyonu hem de geleceğin bir numarasıydı. Böylelikle deneyim elde ettim. Öte yandan, tenis sevgisini bizlere aşılayan babamın vefatı da kortta oldu. 14 Mart 2002’de Kültürpark Tenis Kulübü’nde tenis oynarken öldü. Gönlü temiz bir insanmış ki, son nefesini hep tenis oynarken vermek istediğini söylerdi ve öyle de oldu. Akabinde Kültürpark Tenis Kulübü’nde 5 yıl boyunca veteran düzeyinde Bülent Eryüksel Turnuvası düzenleyerek babamı bu şekilde andık.”

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Hep söylüyorum ya Sevgili Milliyet Ege okuyucuları, tenis gerçekten bir gelenek ve bir kültür...

Dededen toruna, babadan oğula geçen bir emanet gibi... Ayrıca Sevgili Süleyman Eryüksel, “Köşe senin ama yine de yazmanı istiyorum.

Küçük Kulüp, bugün bir başarı ve istikrar örneğidir” diyerek beni de onurlandırdı. Bu vesileyle, ‘Kaymakam’ Bülent Eryüksel’i bir kez daha rahmetle anıyor ve tenisle kalın diyorum.