Tenis Federasyonu’ndan İzmir çıkarması

Türkiye Tenis Federasyonu genel kurul toplantısı, Kültürpark Tenis Kulübü’nde yapıldı. Genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, “İklimi, coğrafyası ve genç yetenekleriyle bir bütün olan İzmir, tenis için büyük şans. Bu şehrin potansiyelinden yararlanmak ve birçok projeye imza atmak istiyoruz” dedi.

Kültürpark Tenis Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı. Genel Kurul üyelerinin katıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, “İzmir’de uzun zaman sonra yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. İklimi, genç yetenekleri ve bu coğrafyanın insana kattığı değerleri ile tenis için çok büyük bir şans İzmir. Ülkemiz adına da iklimi bu kadar uygun ve hemen hemen her mevsim tenis oynayabileceğiniz bir şehir yok diyebilirim. Bu sebepten dolayı İzmir’in bu doğal kaynaklarından ve potansiyelinden yararlanmak en büyük hayalimiz” dedi.

‘Algıyı yıkmaya çalışıyoruz’

İzmirlilerin, tenis oynamak için mevcut birçok kulüp ve korta sahip olduğunu hatırlatan Başkan Durmuş, “İzmir, tam anlamıyla tenis kortları ve kulüpleri açısından eksiksiz bir şehir. İzmir’de tenis kortu olmayan semt hemen hemen yok diyebiliriz” diye konuştu. Tenisin en büyük sıkıntılarından birinin hala insanlar arasında “zengin sporu” olarak anılması olduğunu belirten Başkan Durmuş, “Belki de hala böyle düşünen çok insan var. Biz bu algıyı yıkmak için birçok adım atıyoruz. Tenis artık Türkiye’de her yerde oynanıyor. Doğu ve Güneydoğu ligi ile başlayan ve 81 ilin de dahil olabileceği hatta bütün bölgelerin katılabileceği bir tenis ligi başlattık. Aralık ayında da 16 takımla finallerini yapacağız. Tenisin bilinirliği her geçen gün artıyor. Bunda gerek kulüplerimizin ve sporcularımızın başarısı, gerek tesisleşmelerimiz gerekse medya destekçi oluyor” dedi.

‘Belediyelerin desteği şart’

Yerel yönetimlerle de daha çok iç içe olup çalışmak istediklerini belirten Başkan Cengiz Durmuş, “Belediyelerimizi de tenisin içinde tutmak için cezbedici projelere imza atıyoruz. Belediyelerimize gençlere bu sporu sevdirmek adına çok iş düşüyor. Bizim amacımız tesis olmayan bölge ve yerlerde, belediyelerimiz ile birlikte kortlar inşa etmek ve eğitimler sürdürmek. Tenisin ülkemizde yaygınlaşması için sadece turnuvalar düzenlemenin yanında, turnuvayı düzenlediğimiz şehrimizin de tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Bunun bir örneğini Göbeklitepe’de yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İzmir Cup’ı sürdürmek istiyoruz’

İzmir Cup’ın önemine de dikkat çeken Başkan Cengiz Durmuş, “İzmir Cup, uluslararası anlamda İzmir’in en iyi tanıtımlarından biriydi. Bundan sonrasında da İzmir Cup’ı sürdürmek isteriz. Öneminin farkındayız. Ülkemize ve İzmir’e kattığı değer ortada” dedi. Ulusal turnuvalar anlamında her fırsatta Türkiye’nin birçok kentine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Durmuş, “İzmir’e destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bunun birçok örneğini birlikte gördük. Görmeye de devam edeceğiz” ifadesini kullandı.