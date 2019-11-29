Teniste maalesef lobimiz yok!

Türkiye’de içinde tanınmış iş insanı, mühendis, doktor ve beyaz yakalı çalışanlarla ciddi bir oyuncu potansiyeli barındıran tenis, ne yazık ki lobi gücüne sahip olamıyor.

Aslında biraz garip bir durum. Zira, İzmir’den yola çıkarak söylemek gerekirse, kentin iş dünyasının tamamına yakını tenis kulüplerine üye. Örneğin, Küçük Kulüp’te aktif olarak 40’a yakın üye tenis oynuyor, üye sayımız ise bunun 15 katından daha fazla. Yani tenis camiası, aktif oynayanların sayısından kat kat fazla.

Sorun yaşamamızın iki büyük sebebi var. Birincisi, yukarıda saydığım, ekonomik gücü yüksek kesim, ne yazık ki bir araya gelip ortak hareket etmeyi başaramıyor. İkincisiyse, tenis izleyicisi ne yazık ki çok az.

Futbol ağırlıklı kulüplere bakın... Müsabakalarında protokol tribünü kalabalık mı? Fazlasıyla... Tribünler dolu mu? Türkiye’de bir tenis maçında görebileceğimizin çok çok daha fazlasıyla...

Tenise gelirsek...

Kendi kulübümden yola çıkarak durum değerlendirmesi yaptığımda, üyelerimizin belki yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladığını görüyorum. Buna karşılık, sporumuzu geliştirme adına bir lobi gücünden bahsedebilir miyiz?

Ne yazık ki yok denecek kadar az. Bugün çeşitli birlikler, TBMM’ye içlerinden ortak bir kişiyi çıkarabilme noktasında başarı sağlarken, tenis camiasının içine kapanıklığını hayretle karşılıyorum. Bizler neden örgütlü bir güç olamıyoruz?

Birlik olmalıyız

Tek başımıza elde ettiğimiz güç yettiği için mi? Bu bence doğru bir yaklaşım değil.

Biliyorsunuz, yerel seçimlerden sonra belediye başkanlarına ziyaretler âdettendir.

Peki alabildiğine güçlü isimlerden oluşan tenis camiası, neden kendi içinden bir ismi başkanlık koltuğuna taşıyamaz? Yegâne ihtiyacımız birlik...

Görüyorsunuz ya, iki temel sorunumuz, aslında iki temel çözümümüz olarak karşımızda duruyor.

Eğer federe maçlara bir şekilde ilgi sağlayabilirsek, kortlarımız sponsorlar tarafından yavaş yavaş çevrelenmeye başlar.

Belki derdi tenis olmasa bile, o kitleyle bir arada olmak isteyen siyasiler, maçlarda yer alabilir.

Böylelikle saydığım iki temel sorunun çözümünde önemli yol kat ederiz.

Şimdi soracaksınız, “Peki maçlara ilgi nasıl sağlanacak?” Onun da formülünü geçmiş yazılarımda vermiştim. Altyapıya ciddi yatırımla birlikte seyir zevkini yüksek tutacak genç raketleri yetiştirebilmek ve bu spora kendini adamış bir yönetici birliği oluşturabilmek önemli.