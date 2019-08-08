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    HaberlerEgeTepecik Onkoloji’de bir ilk
    08.08.2019 - 02:04

    Tepecik Onkoloji’de bir ilk

    Tepecik Onkoloji’de bir ilk

    Her zaman ilklere imza atan jinekolojik onkoloji cerrahisi kliniği yine bir ilke imza attı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde görev yapan Doç. Dr. Muzaffer Sancı’nın yandal asistanı Op. Dr. Orhan Temel, jinekolojik onkoloji cerrahisi sınavını başarıyla geçti; Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği’nce (ESGO) akredite olan ihtisas diplomasını aldı. Başarının ardından Sancı ve hemşirelere teşekkür ziyaretinde bulunan Temel, Türkiye’deki araştıma hastanelerinde bir ilk olan başarısıyla, çalışmalarını Almanya’da sürdüreceğini söyledi.

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