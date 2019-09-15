Tereci’den Etkinlik Evi

İzmir Karşıyaka’da 5 şarküteri mağazası ve Mavişehir’de kahvaltı salonuyla, organik ve doğal ürünleri sofralara taşıyan Tereci Gıda, ‘Etkinlik Evi’ni hayata geçirdi. Otantik kimlikte tasarlanan 35 kişilik mekan, bir yandan yöresel lezzetlerle kahvaltı yapma imkanı sunuyor, diğer bir yandan da özel görüşmelerinizi, iş toplantılarınızı, iş yemeklerinizi, üst düzey görüşmelerinizi, aile tanışma yemeklerini, söz kesmeleri etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Doğal ürünler

Mağazalarında İzmirlileri Türkiye’nin her yöresinden ürünlerle buluşturan Tereci, müşterilerinin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak, sağlıklı,kaliteli, güvenilir hizmet sunmayı amaçlıyor. Güven duygusuna önem veren İzmir’de 40 yıllık geçmişe sahip Tereci Gıda, ilk günden bu yana insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ediyor.

‘Kalite bozulmadı’

Tüketicilere rahat alışveriş yapma imkanı ve her yöreye özgü, hiç bir katkı malzemesi bulunmayan ürünleri sunduklarını belirten üçüncü kuşak temsilcisi Fırat Tereci, “Mavişehir’de bulunan mağazamızda konuklarımıza kahvaltı servisi de sunuyoruz. Bugüne kadar kahvaltımızın lezzeti kalitesi hiç değişmedi değişmeyecekte. Bize verilen güvenin, değerin bilincindeyiz. Birbirinden lezzetli yöresel gıdalar arasından kendi tercih ettikleri ürünlerle oldukça keyifli kahvaltılar hazırlıyoruz. Zengin meze grubumuz, ev mantımız ve diğer yöresel lezzetlerle konuklarımızı öğle saatlerinde de ağırlayabiliyoruz” dedi.

‘Telkari gibi’

Tereci Gıda’nın Kurucu Başkanı Mehmet Tereci de, “Türkiye’nin tüm bölgelerini dolaşarak emekle sabırla yaptığımız işimiz, ince ince özenle Mardin yöresine ait el sanatları Telkari gibi. Her bir mağazanın dizaynından, ürünleri toplayıp, getirmek ve teşhir etmeye kadar her şey özen gerektiriyor. Bu yüzden müşterilerimizin ‘daha çok şubeleşin’ taleplerine cevap veremiyoruz. Bütün ürünlerin en özelini doğalını kalitesini sunuyoruz. Adımızla özdeşleştirdiğimiz ‘kalite’ imajını daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz” diye konuştu.