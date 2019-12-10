10.12.2019 - 00:01 |
Termal farkı...
Dünya turizmini buluşturan 13. İzmir Travel Turkey’de Balçova Termal Tesisleri’ne de ilgi büyük oldu.
Tesis Genel Müdürü Zakir Kılıç, “Fuarın 2020 yılındaki turizm işbirliklerimizi geliştireceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.