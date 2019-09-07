Termalde ortak projeler

Jeolojik anlamda kent güvenliği ve termal turizm konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Termal turizmin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapabiliriz. Faaliyette olan mevcut jeotermal kuyuları nasıl daha verimli kullanabiliriz ve faaliyete geçmesi planlanan kuyular nasıl değerlendirilmeli, bunlara birlikte kafa yormalıyız.



Deniz kirliliği haberine tepki



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ulusal bir gazetede yayınlanan habere tepki gösterdi, “Belli çevrelerden talimat alan bazı medya organlarının karalama kampanyası devam ediyor. Denizlerimizi kirletenin iktidar partisinin Aydın Büyükşehir adayı olduğu tespit edildi” dedi.