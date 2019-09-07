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    HaberlerEgeTermalde ortak projeler
    07.09.2019 - 03:18

    Termalde ortak projeler

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.

    Termalde ortak projeler

    Jeolojik anlamda kent güvenliği ve termal turizm konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Termal turizmin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapabiliriz. Faaliyette olan mevcut jeotermal kuyuları nasıl daha verimli kullanabiliriz ve faaliyete geçmesi planlanan kuyular nasıl değerlendirilmeli, bunlara birlikte kafa yormalıyız.

    Deniz kirliliği haberine tepki

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ulusal bir gazetede yayınlanan habere tepki gösterdi, “Belli çevrelerden talimat alan bazı medya organlarının karalama kampanyası devam ediyor. Denizlerimizi kirletenin iktidar partisinin Aydın Büyükşehir adayı olduğu tespit edildi” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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