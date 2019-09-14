Terör saldırısına EGİAD’dan kınama

Aslan, “Ekmeğini kazanma derdinde olan orman işçilerinin saldırıya uğraması, terör örgütünün lanet yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Yedi kişiye rahmet, ailelerine başsağlığı, 10 yaralıya da acil şifalar diliyoruz” dedi.