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    HaberlerEgeTerör saldırısına EGİAD’dan kınama
    14.09.2019 - 03:26 |

    Terör saldırısına EGİAD’dan kınama

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişi için taziyelerini iletti.

    Terör saldırısına EGİAD’dan kınama

    Aslan, “Ekmeğini kazanma derdinde olan orman işçilerinin saldırıya uğraması, terör örgütünün lanet yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Yedi kişiye rahmet, ailelerine başsağlığı, 10 yaralıya da acil şifalar diliyoruz” dedi.

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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