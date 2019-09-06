Tesis gelirinin bir bölümü gençlere aktarılabilir!

Tenis kulüplerini diğer sporlardan ayıran çok keskin bir çizgi vardır. Ne mi? Sosyal tesisleri...

Evet, bu spor bireysel bir oyun olarak gözükse de, arka planda büyük bir sosyalleşmeyi barındırır.

Bugün birçok tenis kulübüne baktığımızda, içinde restoranı ve benzer donatılarıyla tenis dışında da bir hayat, bir dünya olduğunu görebiliyoruz.

Hatta bunu daha da açık bir şekilde söylersek; kimi tenis kulübü üyeleri var ki, kortlardan çok sosyal tesislerde zaman geçiriyor. Elbette bu söylediğim gerçeği kötüye yoracak bir durum yok. Zira, özellikle veteran kategorisinde bu durum normal. Tenisle ilgilenen kitle; kültürel sohbetlere de, sosyalleşmeye de bir hayli açık insanlardan oluşuyor.

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Küçük Kulüp’ten örnek vermek gerekirse, ‘Hayatın İçinden Sohbetler’ adını verdiğimiz ve akademisyenlerden ve sanatçılardan tutun da çeşitli alanlarda konusunun uzmanı olan birçok ismi üyelerimizle buluşturduğumuz etkinliklerde, salonumuzda oturacak yer bulmak dahi zor olabiliyor.

Bu nedenle, tenis asla tenis değildir desek yalan olmaz. Bu sporu, gündelik yaşantımıza bir şekilde monte edebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımıza inananlardanım.

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Küçük Kulüp örneğinde olduğu gibi, çeşitli kulüplere üye olan, tenis sporuna ilgi duyan kimselerin ortak paydası haline gelen sosyalleşme faaliyetlerinin özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bunu, bulunduğum her ortamda dillendirmeye çalışıyorum.

Tesislerimiz, bir lise kantininden ziyade, bulunduğu kentin önde gelen kafe ve restoranlarıyla yarışacak düzeyde olmalıdır.

Böylelikle hem insanları tenis çatısı altında buluşturup kortları yaşantılarına daha fazla dahil edebiliriz, hem de üyeler aracılığıyla gelecek kişilerin tenise ilgi duymasını sağlayabiliriz.

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Türkiye Tenis Federasyonu’nun da öncülük yapması durumunda, sosyal tesis gelirlerinin kulüpleri zorlamayacak bir oranı genç sporcuların yetiştirilmesi için bir havuzda toplanabilir.

Yurdun farklı noktalarındaki başarılı raketlerin, yarın Türkiye’yi ay-yıldızlı formayla temsil edip madalya almasına destek olmak, bizlere gurur verir. Bu tesislerden yararlanan üyeler de yaptıkları harcamaların Türk tenisinin geleceğine hizmet ettiğini bilerek buraları daha sık kullanmaya başlayabilir.