Teşkilatla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Kasım Cuma günü İzmir’e gelecek, açılış ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek.

Erdoğan, 12.00’de Ege Üniversitesi Kampüsü’ndeki Bilal Saygılı Camii’nin açılışını yapacak, 14.00’te de AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda üyelerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı'nın iki resmi programının ardından Kiraz’a geçmesi ve belediyenin düzenleyeceği yemeğe katılması bekleniyor. Bu arada, AK Parti İzmir İl Teşkilatı, gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını açıkladı.