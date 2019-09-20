Teşvik ödülü Evvel Zaman Smyrna’ya

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri’ne ‘Evvel Zaman Smyrna’ projesiyle ilk kez katılan İzmir Sev’in 1. sınıf öğremcileri, teşvik ödülünün sahibi oldu. İzmir tarihine sahip çıkan minikler; proje kapsamında Agora, Smyrna gibi tarihi yerleri inceledi. Keşif gezilerine Agora Antik Kent ile başlayan öğrenciler, Büyük İskender, Smyrna, Kadifekale, Konak Meydanı ve Kemeraltı hakkında çeşitli drama teknikleri ile canlandırmalar yaptı. İzmir’in en eski yerleşimlerinden günümüze kadar tarihsel geçmişi ile ilgili atölyelere katıldı. Çocuklar, öğrendiklerini pekiştirmek ve nesiller arasındaki bilgi transferini sağlamak amacıyla aile büyükleriyle röportajlar yapıp eski İzmir’i dinledi.