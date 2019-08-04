Tevfik Fikret’in gururu öğrencileri

İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi öğrencileri, bu yıl üniversite sınavında başarı gösterdi. Bu yıl inanılmaz bir başarı elde ettiklerini söyleyen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, “Türkiye’de çok iyi üniversitelere yerleşme hakkı kazanan öğrencilerim, yurtdışı başvurularında da yüzde 92 oranında kabul gördü. Sadece Fransızca konuşulan ülkelerde değil, Amerika, Kanada, İtalya, Hong Kong, Japonya’dan dahi kabullerimiz var, bununla gurur duyuyoruz” dedi.