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    HaberlerEgeTevfik Fikret’in gururu öğrencileri
    04.08.2019 - 00:23

    Tevfik Fikret’in gururu öğrencileri

    Tevfik Fikret’in gururu öğrencileri

    İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi öğrencileri, bu yıl üniversite sınavında başarı gösterdi. Bu yıl inanılmaz bir başarı elde ettiklerini söyleyen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, “Türkiye’de çok iyi üniversitelere yerleşme hakkı kazanan öğrencilerim, yurtdışı başvurularında da yüzde 92 oranında kabul gördü. Sadece Fransızca konuşulan ülkelerde değil, Amerika, Kanada, İtalya, Hong Kong, Japonya’dan dahi kabullerimiz var, bununla gurur duyuyoruz” dedi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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