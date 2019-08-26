Tezmaksan Akademi şimdi de İzmir’de

Tüm teknik ve mesleki lisesi öğrencileri ile mühendislik fakültesinde okuyan gençlere teorik ve uygulamalı CNC eğitimleri veren ve bu yolla sanayinin gelişmesine katkıda bulunan Tezmaksan Akademi, Ankara’dan sonra İzmir’de de merkez açtı. Bugün CNC Torna Operatör eğitimi ile açılışını yapan Tezmaksan Akademi İzmir, yıl boyunca belirli konularda eğitimlerini sürdürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlenen ilgili bölüm öğretmenlerine meslek içi eğitim verdiklerini de söyleyen Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, “Sanayi sektöründe yer alan firmalara CNC eğitimleri ve operatörlük eğitimleri sunuyoruz. Aynı zamanda ücretsiz online eğitim platformu da kurduk ve hali hazırda burada 5106 kayıtlı bireysel 168 kurumsal üyemiz bulunuyor. Biz, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldıracağına inanıyoruz ve bu inançla çalışıyoruz” dedi.