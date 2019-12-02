Tezmaksan Akademi’den dijitalleşme eğitimi

İmalat sanayisine nitelikli insan gücü yetiştirmek için faaliyetler yürüten Tezmaksan Akademi, İzmir’de “Siemens SINUMERIK 828D / 840DSL Kontrol Ünitelerinde Freze Kullanım ve Programlama - Temel ve İleri Seviye” eğitimleri düzenledi. Siemens ile birlikte yürütülen eğitim programının 10. etabını tamamlayanlar sertifikalarını aldı. Törende konuşan Siemens Eğitmeni Özkan Dinler, “Dijitalleşme tüm endüstrilerde olduğu gibi makine ve takım tezgahları endüstrisinde de önemli bir yere sahip. Tezmaksan Akademi’de bu eğitimlerden biri olan SINUMERIK Eğitimi verildi. Katılımcılara bu noktada talaşlı imalatın temel prensiplerinden kesici takımlara, NC programlama esaslarından son teknoloji diyalog programlama tekniklerine kadar bilgisayar kontrollü takım tezgahları için tüm temel prensipleri içeren bir eğitim verildi.