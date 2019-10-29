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    HaberlerEge TFF Başkanı Özdemir bugün İzmir’de
    30.10.2019 - 00:03 |

    TFF Başkanı Özdemir bugün İzmir’de

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak.

    TFF Başkanı Özdemir bugün İzmir’de

    Özdemir’in katılacağı İZTO’nun ekim ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleşecek. Toplantıda bir konuşma yapacak Özdemir, toplantının ardından meclis üyeleriyle yine İZTO’nun restoranında akşam yemeğinde buluşacak. TFF Başkanı Özdemir, İzmir’deki futbol kulüplerinin başkanlarıyla da görüşecek. Özdemir’i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirten Eski Futbol Federasyonu Başkanı, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Futbol camiamızın değerli ismi Sayın Nihat Özdemir’i meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

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