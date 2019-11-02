TFF Başkanı Özdemir’den Bucaspor’a tesis sözü

Türk futboluna 91 yıldan bu yana yetiştirdiği futbolcularla hizmet veren fakat yaşadığı talihsizlikler sebebiyle geçtiğimiz yıl 3. Lig’den düşen ve yoluna amatörde devam eden Bucaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den destek sözü aldı. İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) davetlisi olarak İzmir’e gelen ve İZTO’nun ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Özdemir, toplantının ardından Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç’le de bir araya geldi. Sarı lacivertlilerde Kulüp Başkanı Sevinç, TFF Başkanı Mehmet Özdemir’den tesislerin yenilenmesi sözünü aldı.



‘Düzlüğe çıkaracağız’



El birliğiyle ve en önemlisi federasyonun desteği ile yeniden eski güçlü günlerine geri döneceklerini belirten Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, “Bucaspor derin ve büyük bir yalnızlığa terk edildi. Borçları ve üstündeki yükü ile kimsesiz bırakıldı. Bizler yönetime geçtiğimiz günden bugüne bu kulüp için hep iyisini istedik ve düzlüğe çıkarmaya çalıştık. Durumun ciddiyetini de işin içine daha çok girdiğimizde anladık. TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile bir araya geldiğimizde yüklerimizden konuşma fırsatı yakaladık. Sayın Başkan bizlere tesislerimizin yenilenmesi konusunda destek sözü verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu kulübü yeniden düzlüğe çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



