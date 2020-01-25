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    HaberlerEge Haberleri The Magnets ikinci oldu
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    25.01.2020 - 03:50 |

    The Magnets ikinci oldu

    Gaziemir Rota Anadolu Lisesi, Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında 54 grup arasından ikinci seçildi

    The Magnets ikinci oldu

    Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında Gaziemir Rota Anadolu Lisesi müzik grubu The Magnets, 50 okul 54 grup arasından ikinci seçildi.

    Gururlandırdılar

    Müzik öğretmeni Bilge Aykut yönetiminde sergiledikleri performanslarıyla grup üyeleri büyük beğeni topladı.

    Ali Özsoy, Doruk Erol, Elis Aydın, Ege Batmaz, Zeyneğ Ozcan ve Ali Baran Deniz başarılarıyla okullarını gurulandırdı. Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Cüneyt Şenoğul, “Müzik grubumuz The Magnets’i aldıkları dereceden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Okulumuz eğitimde sporda oluduğu gibi sanattada çeşitli başarılara imza atmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

     

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