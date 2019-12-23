‘Thermal welding’le bademcik ameliyatı

Ekol Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu, oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalıdır” dedi, bunların arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığıve böbrek hastalıklarının önem taşıdığını belirtti.

Doğru zamanda ve uygun hastalara uygulandığında bademciklerin alınmasının bir sorun yaratmayacağını kaydeden Dinç, “Thermal welding sisteminde ısıyla yapılan yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır. Bu nedenden dolayı ağrı hissi ve kanama daha az olur” bilgisini verdi.

Ameliyatlarda kullanılan tüm tekniklerin ortak özelliğinin, ameliyat sonrası görülen ağrı ve kanama riski olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, “Hastaların daha rahat etmesi için modern ve teknolojik bir sistem geliştirildi. Thermal welding sistem (TWS) olarak adlandırılan bu sistem, ilk kez 2004 yılında ABD’de kullanılmaya başlandı” dedi.

‘Kanama-ağrı azalıyor’

Sistemin, ameliyat sonrası dönemde de kanama riskini belirgin derecede azalttığına vurgu yapan Doç. Dr. Dinç, şu noktaların altını çizdi:

“Böylelikle de ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlüyor. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine önemli bir problem olan ve 10 gün kadar süren ağrı şikâyeti de önemli ölçüde azalıyor. Thermal welding yöntemi, hastanın toleransını artırır, önemli derecede konfor sağlar; etkin, kolay ve tolere edilebilir yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir.”

Müdahale ne zaman gerekli?

Tıkayıcı belirtiler (bademcikler büyüyerek solunum yolunu tıkayabilir), uykuyla ilgili solunum problemleri (horlama, uyku apne sendromu), bademcik apsesi, yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme, romatizmal ateş, kalp kapakçık hastalığı, böbrek rahatsızlığı görüldüğünde.