BİST111.1770EURO6,590,11USD5,940,04ALTIN282,910,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Thermal welding’le bademcik ameliyatı
    ABONE OL
    23.12.2019 - 07:50 |

    ‘Thermal welding’le bademcik ameliyatı

    Kulak burun boğaz uzmanı Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, ‘thermal welding’ yönteminin bademcik ameliyatına farklı bir boyut getirdiğini belirtti

    ‘Thermal welding’le bademcik ameliyatı

    Ekol Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu, oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalıdır” dedi, bunların arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığıve böbrek hastalıklarının önem taşıdığını belirtti.
    Doğru zamanda ve uygun hastalara uygulandığında bademciklerin alınmasının bir sorun yaratmayacağını kaydeden Dinç, “Thermal welding sisteminde ısıyla yapılan yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır. Bu nedenden dolayı ağrı hissi ve kanama daha az olur” bilgisini verdi.
    Ameliyatlarda kullanılan tüm tekniklerin ortak özelliğinin, ameliyat sonrası görülen ağrı ve kanama riski olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, “Hastaların daha rahat etmesi için modern ve teknolojik bir sistem geliştirildi. Thermal welding sistem (TWS) olarak adlandırılan bu sistem, ilk kez 2004 yılında ABD’de kullanılmaya başlandı” dedi.

    ‘Kanama-ağrı azalıyor’

    Sistemin, ameliyat sonrası dönemde de kanama riskini belirgin derecede azalttığına vurgu yapan Doç. Dr. Dinç, şu noktaların altını çizdi:
    “Böylelikle de ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlüyor. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine önemli bir problem olan ve 10 gün kadar süren ağrı şikâyeti de önemli ölçüde azalıyor. Thermal welding yöntemi, hastanın toleransını artırır, önemli derecede konfor sağlar; etkin, kolay ve tolere edilebilir yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir.”

    Müdahale ne zaman gerekli?

    Tıkayıcı belirtiler (bademcikler büyüyerek solunum yolunu tıkayabilir), uykuyla ilgili solunum problemleri (horlama, uyku apne sendromu), bademcik apsesi, yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme, romatizmal ateş, kalp kapakçık hastalığı, böbrek rahatsızlığı görüldüğünde.

    Tunceli'de şiddetli deprem!Son dakika haberine göre; Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    daha fazla video için
    Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nazlıcan Arkan kimdir? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan neden hayatını kaybetti?

    Nazlıcan Arkan kimdir? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan neden hayatını kaybetti?

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber