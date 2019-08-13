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    HaberlerEgeTicaret tarihine ışık tutacaklar
    13.08.2019 - 07:50

    Ticaret tarihine ışık tutacaklar

    İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi’nde yer alan 32 adet antik seramik eser, yaklaşık 30 yıldır Aliağa’daki Kyme kazısında görev alan Catania Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Massimo Frasca ve Dr. Alessandra Granata’nın gönüllü çalışmasıyla Ticaret Tarihi Müzesi’ndeki seramik eserleri inceleyip, kitap haline getirecek.

    Ticaret tarihine ışık tutacaklar

    İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi’nde yer alan 32 adet antik seramik eser, yaklaşık 30 yıldır Aliağa’daki Kyme kazısında görev alan Catania Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Massimo Frasca ve Dr. Alessandra Granata’nın gönüllü çalışmasıyla Ticaret Tarihi Müzesi’ndeki seramik eserleri inceleyip, kitap haline getirecek.
    Kitabın İtalyanca, İngilizce ve Türkçe olarak 3 ayrı dilde hazırlanacağını açıklayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Anadolu coğrafyasından çıkmış, geçmişimize ışık tutan bu eserlerin toplumla buluşacak olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bugüne kadar “İzmir Ticaret Tarihi Müzesi ve Antik Ege’de Ticaret”, “İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Antik Dönem Sikke Koleksiyonu” ve “İzmir’den Smyrna’ya” adlı üç kitabımız basıldı” dedi.

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