‘Ticarette 1.4 milyar doları aşabiliriz’

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen “ABD’de Yatırım ve Ticaret” konulu seminerde iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için yapılacak çalışmalar ve yatırım olanakları ele alındı. Açılış konuşmasını yapan İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, “Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 20 milyar doları aştı. Bu ticaret hacminde İzmir’in 1.4 milyar dolar olan payını daha da artırmamız gerekiyor” diye konuştu. Elmasoğlu, ABD- Türkiye ticaretinin daha da yukarılara çıkması için, Türkiye’nin yeniden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne dahil edilmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

‘Türkiye her gün gelişiyor’

İzmir’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirten ABD Ticaret Konsolosu John Coronado ise, “Türkiye artık çok daha gelişmiş bir ülke, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin çok daha ötesine geçti. Bu nedenle listeden çıkarıldı. Türkiye ile ticaretimizin geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası’na da bize kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz” dedi.