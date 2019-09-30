BİST105.1523,15EURO6,210,04USD5,670,01ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTınaztepe Galen kapılarını açtı
    30.09.2019 - 02:22 | | Yusuf Çınar

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı

    Tınaztepe Galen Hastanesi Bayraklı’da düzenlenen törenle hasta kabulüne başladı.

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı

     15 bin metrekare alanda, 9 katlı binada, 20 uzmanlık dalıyla hizmet vereceklerini belirten Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, “Hedefimiz emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu’nun, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektir” dedi. Hastanenin açılış kurdelesini çocuklar kesti. Dr. Bektur, açılışa katılan her çocuk için birer fidan dikileceğini söyledi.

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı


    Gülen-Murat Öncel

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı

    Aslan Savaşan, Fethi Ceylan Murat Koç

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı

    Çağla, Hasibe Çelen

    Tınaztepe Galen kapılarını açtı

    Mehmet Bekdur

    Düzce'de şüpheli ölümDüzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

    12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

    MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

    MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

    Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

    Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

    Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

    Sıradaki Haber