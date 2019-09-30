Tınaztepe Galen kapılarını açtı

15 bin metrekare alanda, 9 katlı binada, 20 uzmanlık dalıyla hizmet vereceklerini belirten Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, “Hedefimiz emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu’nun, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektir” dedi. Hastanenin açılış kurdelesini çocuklar kesti. Dr. Bektur, açılışa katılan her çocuk için birer fidan dikileceğini söyledi.







Gülen-Murat Öncel





Aslan Savaşan, Fethi Ceylan Murat Koç





Çağla, Hasibe Çelen





Mehmet Bekdur