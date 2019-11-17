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    HaberlerEge HaberleriTınaztepe Galen’den teknoloji yatırımı
    17.11.2019 - 01:19 |

    Tınaztepe Galen’den teknoloji yatırımı

    17 yıldır sağlık sektörüne hizmet veren Tınaztepe Sağlık Grubu’nun son yatırımı Tınaztepe Galen Hastanesi’nde Nükleer Tıp Bölümü açıldı. Son teknoloji görüntüleme cihazları ile donatılmış olan bölüm, ilk hastasını 11 Eylül’de kabul etti.

    Tınaztepe Galen’den teknoloji yatırımı

    Tüm vücut PET/BT görüntüleme yapılan hasta Gülbahar Ulusan’ı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, ziyaret etti. Aşırı kilo kaybı, mide ve karın bölgesinde ağrı ile doktora başvuran Ulusan’ın pankreas bölgesinde bir kitle olduğu fark edildi. Doktorun PET taraması isteği sonrası hastaneye gelen Gülbahar Ulusan, tüm vücut PET/BT taramasına girdi. Aynı gün sonucunu alan Ulusan’ın yakınları, “PET/BT taramasına hiç sıra beklemeden yaptırabilmek ve aynı gün sonucunu alabilmek memnuniyet verici” dedi. 

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