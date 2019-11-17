Tınaztepe Galen’den teknoloji yatırımı

Tüm vücut PET/BT görüntüleme yapılan hasta Gülbahar Ulusan’ı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, ziyaret etti. Aşırı kilo kaybı, mide ve karın bölgesinde ağrı ile doktora başvuran Ulusan’ın pankreas bölgesinde bir kitle olduğu fark edildi. Doktorun PET taraması isteği sonrası hastaneye gelen Gülbahar Ulusan, tüm vücut PET/BT taramasına girdi. Aynı gün sonucunu alan Ulusan’ın yakınları, “PET/BT taramasına hiç sıra beklemeden yaptırabilmek ve aynı gün sonucunu alabilmek memnuniyet verici” dedi.