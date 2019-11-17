17.11.2019 - 01:19 |
Tınaztepe Galen’den teknoloji yatırımı
17 yıldır sağlık sektörüne hizmet veren Tınaztepe Sağlık Grubu’nun son yatırımı Tınaztepe Galen Hastanesi’nde Nükleer Tıp Bölümü açıldı. Son teknoloji görüntüleme cihazları ile donatılmış olan bölüm, ilk hastasını 11 Eylül’de kabul etti.
Tüm vücut PET/BT görüntüleme yapılan hasta Gülbahar Ulusan’ı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, ziyaret etti. Aşırı kilo kaybı, mide ve karın bölgesinde ağrı ile doktora başvuran Ulusan’ın pankreas bölgesinde bir kitle olduğu fark edildi. Doktorun PET taraması isteği sonrası hastaneye gelen Gülbahar Ulusan, tüm vücut PET/BT taramasına girdi. Aynı gün sonucunu alan Ulusan’ın yakınları, “PET/BT taramasına hiç sıra beklemeden yaptırabilmek ve aynı gün sonucunu alabilmek memnuniyet verici” dedi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.