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    HaberlerEge Haberleri Tirsan Kardan’a patent ödülü...
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    03.01.2020 - 00:32 |

    Tirsan Kardan’a patent ödülü...

    Tirsan Kardan, Manisa’da en fazla patent başvurusu yapan firmalar arasında ikinci sırada yer aldı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ödüllendirildi.

    Tirsan Kardan’a patent ödülü...

    Ödülü alan Teknik Operasyonlar Direktörü Korkut Taşan, “Ödül, yerli ve milli ürünler tasarlanması, üretilmesi ve bu ürünlere ait fikri hakların korunması konusunda çabamızı daha da arttırdı” dedi.

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