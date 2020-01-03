03.01.2020 - 00:32 |
Tirsan Kardan’a patent ödülü...
Tirsan Kardan, Manisa’da en fazla patent başvurusu yapan firmalar arasında ikinci sırada yer aldı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ödüllendirildi.
Ödülü alan Teknik Operasyonlar Direktörü Korkut Taşan, “Ödül, yerli ve milli ürünler tasarlanması, üretilmesi ve bu ürünlere ait fikri hakların korunması konusunda çabamızı daha da arttırdı” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.