Tiyatro Mood’dan üç oyun

12 yıldır Kuşadası’nda yaşayan tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mustafa Şahbaz tarafından kurulan Tiyatro Mood isimli grup, hazırladığı üç farklı oyunla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mustafa Şahbaz’ın yazıp yönettiği ‘Bir Şizofrenin Aşkı’ isimli tek kişilik oyunla izleyici karşısına çıkacak olan Kuşadalı oyuncu Güven Filiz, prova çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Şahbaz’ın Aylin Önder ile birlikte yazdığı ‘Oyuncu Musun Canım Sen?’ isimli interaktif komedide iki yazar birlikte rol alacak. Grubun sahneleyeceği ‘Aşkım Aşkım’ isimli üçüncü oyunda ise Mustafa Şahbaz, Aylin Önder ve Güven Filiz birlikte sahneye çıkacak.

Kasım ayı içinde üç oyunu sahneleyeceklerini açıklayan yönetmen Mustafa Şahbaz, 22 Kasım’da Münih’te ‘Oyuncu musun Canım Sen’ ile Avrupa Turnesi’nin başlayacağını belirtti. 1-2 Aralık günlerinde Kuşadası’nda üç oyunu da sahneye koyacaklarını kaydeden Şahbaz, 4-5 Aralık’ta Marmaris’te, 14-15 Aralık günlerinde ise Nürnberg’de izleyici karşısına çıkacaklarını dile getirdi.