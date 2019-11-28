29.11.2019 - 00:01 |
Tiyatro oyunuyla diş bakımına dikkat!
Karacasu Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro etkinliğinde, miniklere diş bakımının incelikleri öğretildi. Ankara Ortaoyunları Tiyatrosu ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeki İnal, “Çocuklarımıza diş sağlığı ve fırçalama alışkanlığının aşılanması adına “Temiz Dişler Ülkesi’’ adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdık. Çoçuklarımız eğlenirken öğrendi” dedi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.