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    29.11.2019 - 00:01 |

    Tiyatro oyunuyla diş bakımına dikkat!

    Tiyatro oyunuyla diş bakımına dikkat!

    Karacasu Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro etkinliğinde, miniklere diş bakımının incelikleri öğretildi. Ankara Ortaoyunları Tiyatrosu ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeki İnal, “Çocuklarımıza diş sağlığı ve fırçalama alışkanlığının aşılanması adına “Temiz Dişler Ülkesi’’ adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdık. Çoçuklarımız eğlenirken öğrendi” dedi.

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