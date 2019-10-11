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    HaberlerEgeTiyatrocular Karşıyaka’da
    11.10.2019 - 02:19 |

    Tiyatrocular Karşıyaka’da

    Karşıyaka Belediyesi kuruluşu Kent A.Ş, sosyal ve kültürel yaşama katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, “Türkiye’de Sanat ve Tiyatro” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

    Tiyatrocular Karşıyaka’da

    Bugün saat 18.00’de Çarşı Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliğe; oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü ile tiyatro oyuncusu Orçun Masatçı konuk olacak.

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