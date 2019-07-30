Tiyatrohane 7 yaşında

Prof. Dr. Özdemir Nutku danışmanlığında, sahne sanatları üzerine farklı disiplinleri barındıran Tiyatrohane, 7. yaşını kutladı. Kentin önde gelen sanatçı ve oyuncularının eşlik ettiği partide, Tiyatrohane’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan ‘Patihane’ adlı sokak hayvanları grubu için de bağış toplandı. Halkla İlişkiler Sorumlusu Melike Çerçioğlu Bilgiç, “Her yıl, yeni bir bakış açısıyla çoğalarak, yepyeni oyunlar üretiyor, atölyeler yapıyoruz. 7 yılımızda fark yaratacak projelerin hazırlıklarına başladık” dedi.