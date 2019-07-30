30.07.2019 - 01:18
Tiyatrohane 7 yaşında
Prof. Dr. Özdemir Nutku danışmanlığında, sahne sanatları üzerine farklı disiplinleri barındıran Tiyatrohane, 7. yaşını kutladı. Kentin önde gelen sanatçı ve oyuncularının eşlik ettiği partide, Tiyatrohane’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan ‘Patihane’ adlı sokak hayvanları grubu için de bağış toplandı. Halkla İlişkiler Sorumlusu Melike Çerçioğlu Bilgiç, “Her yıl, yeni bir bakış açısıyla çoğalarak, yepyeni oyunlar üretiyor, atölyeler yapıyoruz. 7 yılımızda fark yaratacak projelerin hazırlıklarına başladık” dedi.
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.