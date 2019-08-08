Tiyatrolar Birliği, 4. kampına gün sayıyor

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği 20-24 Ağustos günlerinde Urla’da 4. kez Tiyatro Kampı düzenliyor. 20 atölye, 5 oyun, konser, söyleşi ve ayrıca şiir, müzik ve performans içerikli 12 değişik etkinliğin yer alacağı kamp yaklaşık 300 kişilik bir katılımla gerçekleşecek. Etkinliklerin tamamının ücretsiz olacağı kampta, akşam oyunları alana kurulacak sahnede oynanacak.