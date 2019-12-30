30.12.2019 - 00:02 |
Tiyatronun ustasına sanat dolu anma
Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden Suat Taşer, doğumunun 100. yılı onuruna, Karşıyaka’da anıldı.
Karşıyaka Belediyesi ile kurucusu olduğu Öykü Tiyatro Topluluğu imecesiyle düzenlenen etkinlikte; belgeseller, panel ve tiyatro oyunu eşliğinde yaşam öyküsü, sanatsal üretimi ve çok yönlü mücadelesi anlatıldı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.